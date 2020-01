Barbora Strycova, surprinsa cand a aflat motivul pentru care Sharapova a invidiat-o

Ziare.

In cartea autobiografica, Sharapova a dezvaluit ca a avut o problema in copilarie cu Barbora Strycova, deoarece aceasta a avut o relatie cu un alt tenismen de care era indragostita.La aflarea vestii, Strycova a afirmat ca nu se astepta la asa ceva."Am citit in cartea Sharapovei ca ma invidia. A fost amuzant. Nu credeam ca poate scrie asa ceva despre mine. Voi avea o discutie cu ea. Imi placea sa fiu cea mai buna junioara din lume pentru ca primeam multa atentie din partea baietior.Imi placea un baiat, Philip Pettschner, iar el ma placea pe mine. Se parea ca si Sharapova era indragostita de el. Am iesit cu el in lume doar pentru ca eram pe locul 1", a spus Strycova intr-o conferinta de presa.In cartea autobiografica, Sharapova a facut dezvaluiri si despre Serena Williams , spunand ca a surprins-o pe aceasta plangand in vestiar dupa un meci direct.C.S.