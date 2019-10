Continua sezonul de cosmar al Mariei Sharapova! Si-a anuntat retragerea de la un nou turneu WTA

Ziare.

Sportiva din Rusia ajunsa acum la 32 de ani pe 137 WTA , si-a anuntat retragerea din cadrul turneului austriac WTA de la Linz, fiind inca nerefacuta dupa accidentarea la umar care i-a marcat intreaga revenire de dupa suspendarea primita in urma dopingului cu meldonium.Maria, cu 5 titluri de Grand Slam in palmares, ramane cu doar 8 turnee disputate in 2019, avand 8 victorii si 7 infrangeri. Ultima data a evoluat in primul tur de la US Open , dar a fost invinsa clar de Serena Williams , 6-1, 6-1.Dupa acest abandon de la Linz, Sharapova e asteptata sa revina in circuit peste doua saptamani, la turneul WTA de la Luxembourg.Sharapova a iesit din prima suta mondiala pe 9 septembrie, dupa ce incepuse sezonul in top 30 WTA, castigand la locul 3 Wozniacki la Australian Open si pierzand foarte strans in optimi la viitoarea campioana de la Roland Garros si actualul lider mondial, Ash Barty.Marea sa rivala de peste 15 ani, Serena Williams, reuseste, tot cu 8 turnee bifate in acest an, sa ramana in elita tenisului mondial, fiind pe 9 WTA si bifand doua finale de Grand Slam, ambele pierdute insa, la Wimbledon cu Simona Halep si la US Open cu Bianca Andreescu