Cum o inspira Nadal pe Sharapova: Metoda prin care rusoaica vrea sa revina in top

Tenismena din Rusia anunta ca va incerca sa aplice metodele spaniolului si va participa la mai putine turnee in anul ce urmeaza, pentru a nu risca un nou sezon macinat de accidentari."Sunt uimita de intreaga lui cariera. Cred ca mult tine de o strategie inteligenta in ceea ce priveste programul sau", a spus Sharapova."Din punctul lui de vedere, ii place sa joace multe meciuri pentru a prinde incredere, dar trebuie sa fii sanatos pentru a putea face asta. Astfel, trebuie sa iei deciziile corecta si asta este cu siguranta ceva ce pot invata de la el. Va fi o provocare pentru 2020, sa decid la ce turnee voi participa", a continuat rusoaica.Dupa un sezon in care a lipsit mult din cauza accidentarilor, Maria Sharapova (32 de ani) a ajuns pe locul 131 in ierarhia WTA.I.G.