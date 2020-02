Djokovic a reactionat la retragerea Mariei Sharapova: Ce spune despre ultimii ani din cariera rusoaicei

Ziare.

Nole a tinut s-o felicite pe rusoaica pentru cariera avuta si pentru modul in care a reusit sa treaca peste toate obstacolele din ultimii ani."As vrea sa-o aplaud pentru tot ce a realizat in cariera. Merita, cu siguranta. E o mare luptatoare", a spus Djokovic dupa meciul castigat miercuri la Dubai."Puterea cu care a trecut peste toate obstacolele, in special in ultimii cinci-sase ani, cu toate accidentarile si interventiile chirurgicale, si modul in care a incercat sa revina sunt de-a dreptul inspirationale. Imi pare rau ca s-a retras din cauza unei accidentari, dar in acelasi timp poate fi mandra de ea pentru cariera fantastica pe care a avut-o", a completat sarbul.Tenismena rusa in varsta de 32 de ani, care in ultimii ani a jucat foarte putin din cauza accidentarilor, isi ia adio de la tenis dupa o cariera in care a castigat 36 turnee WTA (5 de Grand Slam) si a ocupat locul 1 in clasamentul WTA timp de 21 de saptamani.Ultimul meci disputat de Sharapova, ajunsa pe locul 373 in ierarhia WTA, a fost la Australian Open 2020, unde a pierdut in prima runda, la Donna Vekic.I.G.