Maria Sharapova a dezvaluit presei americane care a fost marele sau vis din copilarie

Cvintupla castigatoare de Mare Slem si-a deschis usile casei sale din Los Angeles pentru cei de la Arhitectural Digest, carora le-a dezvaluit ca marele sau vis din copilarie a fost acela de a deveni arhitecta:"Cand eram mica, imi doream sa fiu arhitect. Asta era adevarata mea pasiune. Cred ca am capatat un simt estetic special in calatoriile pe care le-am facut in circuit. Am vazut atatea stiluri diferite. Cred ca am inteles ce nu-mi placea, mai mult decat ce apreciam.Sunt foarte atenta la detalii. Apreciez stilul scandinav si japonez. Si arhitectura belgiana e una deosebita", a punctat Sharapova, al carei interviu il puteti urmari mai jos in imagini VIDEO:Sharapova este intr-un punct mort al carierei sale in acest moment, ajungand dupa multiple accidentari pe locul 138 WTA la 32 de ani.D.A.