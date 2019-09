Maria Sharapova a facut o declaratie care i-a deranjat pe rusi

Ziare.

Fosta lidera mondiala a afirmat ca, desi are pasaport rusesc, simte ca SUA reprezinta casa sa."M-am mutat in SUA datorita tenisului si m-am obisnuit rapid cu stilul de viata de aici. Acum consider ca SUA este casa mea, chiar daca radacinile mele provin din Rusia. Am multe rude in Rusia, astfel ca am o relatie puternica cu patria mama, dar casa mea este in SUA!Cand ne-am mutat prima data in SUA au fost lucruri care m-au surprins. Spre exemplu, poti sa mergi la supermarket si sa cumperi toate produsele, iar apoi sa mergi acasa. In Rusia, in locul in care am crescut, totul era mult mai complicat. Pentru lapte trebuia sa mergi la un magazin, pentru legume la altul. Trebuia sa iau autobuzul si sa merg pe jos timp de 20 de minute. In plus, nu aveam nici lifturi", a povestit Sharapova, citata de GoTennis Declaratia facuta de Sharapova nu a fost primita insa tocmai bine de rusi, care au criticat-o intens pe retelele de socializare pentru faptul ca vede SUA drept casa sa.C.S.