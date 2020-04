Maria Sharapova, acuzata ca a incalcat regulile in SUA: Cum a fost surprinsa rusoaica

Ziare.

Fosta tenismena a fost surprinsa in vizita la cativa prieteni din Los Angeles, impreuna cu prietenul ei, Alaxander Gilkes, informeaza The Sun Acestia au fost surprinsi pe balconul unei locuinte si stateau foarte aproape, ignorand recomandarea de a pastra o distanta de 2 metri.Nu este pentru prima data cand Sharapova este acuzata ca incalca regulile de distantare sociala.Rusoaica a mers adesea la plaja si in vizita la prieteni in aceasta perioada in care SUA se confrunta cu o situatie dificila.C.S.