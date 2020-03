Maria Sharapova are un nou rol dupa retragerea din tenis

Ziare.

Rusoaica a devenit capitanul unei echipe din campionatul World Team Tennis, conform GoTennis Din echipa Sharapovei fac parte Monica Puig, Coco Vandeweghe, Ryan Harrisson si Mardi Fish.Echipa Sharapovei a pierdut deja un meci, contra echipei din care au facut parte Madison Keys, Taylor Townsend, Sam Querrey si James Blake.Pe 28 si 29 iulie, echipa Sharapovei va disputa urmatorul meci din aceasta competitie.Amintim ca Maria Sharapova si-a anuntat, saptamana trecuta, retragerea, la varsta de 32 de ani , invocand probleme medicale.Ultimul meci disputat de Sharapova, ajunsa pe locul 373 in ierarhia WTA , a fost la Australian Open 2020, unde a pierdut in prima runda, la Donna Vekic.Australian Open - 2008 Roland Garros - 2012 si 2014 Wimbledon - 2004 US Open - 2006Considerata una dintre cele mai frumoase femei din tenis, Sharapova n-a dus niciodata lipsa de sponsori, fiind imaginea unor branduri importante, precum Nike , sau Cannon.In total, Sharapova a strans din tenis aproape 40 de milioane de dolari, insa sumele incasate de sponsori sunt de ordinul sutelor de milioane de euro.In martie 2016, Sharapova a fost depistata pozitiv cu meldonium si a fost suspendata pentru 15 luni.A revenit in circuitul WTA in 2017, insa s-a luptat cu accidentarile si nu s-a mai ridicat la nivelul asteptarilor.C.S.