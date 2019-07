Maria Sharapova, criticata de jucatoarea care a eliminat-o de la Wimbledon: "Va mai mira ceva la ea?"

Ziare.

com

Parmentier s-a aratat indignata de faptul ca rusoaica a abandonat in setul decisiv, cand era condusa cu 5-0. Frantuzoaica spune ca normal ar fi fost sa ramana pe teren pana la final."E foarte urat sa te retragi cand esti condusa cu 5-0 in decisiv, dar va mai mira ceva la ea? La ce sa te astepti de la Sharapova... I-am promis antrenorului meu ca o sa castig si asta s-a intamplat", a spus Parmentier la conferinta de presa de dupa meci.Sharapova a condus cu 6-4, 5-1, a servit pentru meci, dar Parmentier a intors rezultatul si a trimis meciul in decisiv.Cand frantuzoaica avea 5-0, Sharapova a spus ca are probleme la incheietura mainii si a hotarat sa se retraga.C.S.