Maria Sharapova, criticata dur de o legenda a tenisului din Rusia: Are cineva vreun dubiu ca nu am dreptate?

Ziare.

com

Kafelnikov spune ca Sharapova a uitat de unde a plecat si ca a refuzat sa-i ofere un autograf pentru academia tatalui sau, desi acesta a fost omul care i-a oferit prima racheta la inceputul carierei.De asemenea, Kafelnikov spune ca Sharapova nu ar mai trebui considerata rusoaica."Sharapova este americanca suta la suta! Mai aveti vreun dubiu? Ma adresez tuturor rusilor: mai are cineva vreun dubiu? Are cineva un dubiu ca nu am dreptate? Toata viata ei este in America. A fost acolo inca de cand avea 5 ani. Eu n-am vorbit in viata mea cu Sharapova, n-am avut nicio relatie. Toate discutiile cu ea au fost prin intermediul agentului sau. Chiar si cand eram vicepresedintele Federatiei, asta nu insemna ca vorbeam cu ea.Va spun din nou: n-am avut nicio relatie cu Sharapova. N-am numarul ei de telefon, n-am avut niciun contact. O singura data am cautat-o prin intermediul Elenei Vesnina, sa ma ajute sa obtin un autograf pentru scoala de tenis a tatalui meu, care a ajutat-o in tinerete, cand inca era la Sochi. Masha a refzat insa!", a spus Kafelnikov pentru GoTennis Yevgeny Kafelnikov este legenda tenisului din Rusia, care a castigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2000.De asemenea, el mai are doua titluri de Grand Slam in palmares la simplu.C.S.