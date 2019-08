Maria Sharapova, eliminata de la Cincinnati

Ziare.

Fosta lidera mondiala a fost invinssa in doua seturi de australianca Asheligh Barty.Ocupanta locului 2 WTA s-a impus cu 6-4, 6-1, la capatul unui imeci ce a durat aproximativ o ora si jumatate.Primul set a fost ceva mai echilibrat, Sharapova s-a aflat in avantaj la startul meciului, dar Barty a reusit sa revina.Pe fondul problemelor medicale avute in ultima perioada, Sharapova a coborat pana pe locul 97 WTA . Ea va urca pe 85 dupa parcursul de la Cincinnati.In schimb, Barty se va duela in optimile de finala cu invingatoarea dintre Iga Swiatek si Anett Kontaveit.C.S.