Maria Sharapova le da un raspuns ferm criticilor, dupa schimbarea de cariera facuta: Sa-si vopseasca si ei parul blond

Prezenta Sharapovei in juriul emisiunii Shark Tank a fost contestata puternic pe retelele de socializare, producatorii fiind acuzati ca au ales-o doar pentru ca este blonda.In fata acestor critici, Sharapova a sustinut ca este o adevarata antreprenoare si ca nu a fost aleasa doar pentru ca este blonda."Ce pot spune? Va urez noroc! Puteti sa mergeti la salon si sa va vopsiti parul blond, dar nu veti avea acelasi succes! Pentru asta ai nevoie de ceva mai mult! Cei care spun ca sunt blonda si de asta am succes, sa incerce si ei! Eu am cheltuit multi bani pentru a aduna o echipa grozava!", a spus Sharapova la CBS.Shark Tank este un reality show difuzat in SUA in care antreprenori aflati la inceput de drum incearca sa obtina fonduri pentru a-si concretiza ideile.Premiera viitorului sezon al Shark Tank, in care Maria Sharapova se va afla in juriu, va avea loc pe 29 septembrie si va fi televizata in SUA de postul ABC.C.S.