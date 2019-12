Maria Sharapova primeste o noua mana de ajutor

Ziare.

Maria Sarapova, 32 ani, cu 5 Grand Slam -uri in palmares, ocupa locul 147 in circuitul WTA , dupa un an presarat de numeroase accidentari.La Brisbane, Sarapova a reusit sa se impuna in 2015, cand a invins-o in finala pe Ana Ivanovic (Serbia).La editia 2020 a turneului australian si-au anuntat prezenta primele trei jucatoare ale lumii: Ashleigh Barty Karolina Pliskova si Naomi Osaka