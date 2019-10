Maria Sharapova pune punct speculatiilor privind retragerea din tenis - decizia luata de rusoaica

Ziare.

com

Dupa ce presa din Rusia a scris in repetate randuri ca Sharapova nu va mai juca tenis si in 2020, tenismena a contrazis zvonurile.Astfel, Sharapova a confirmat prezenta in echipa Rusiei de Fed Cup pentru meciurile din 2020, conform GoTennis Rusoaica incheie un an foarte slab, in care a avut numeroase probleme cu accidentarile.Jucatoarea in varsta de 32 de ani a coborat pana pe locul 137 in clasamentul mondial.Ea spera sa primeasca un wild card pentru a juca pe tabloul principal de la Australian Open 2019.C.S.