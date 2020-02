Maria Sharapova si-a anuntat retragerea

Ziare.

Intr-un articol publicat in Vanity Fair , tenismena rusa in varsta de 32 de ani, care in ultimii ani a jucat foarte putin din cauza accidentarilor, isi ia adio de la tenis dupa o cariera in care a castigat 36 turnee WTA (5 de Grand Slam) si a ocupat locul 1 in clasamentul WTA timp de 21 de saptamani."Privind inapoi, realizez ca tenisul a fost muntele meu. Calea mea a fost plina de suisuri si coborasuri, dar privirea de sus a fost incredibila. Dupa 28 de ani si cinci Grand Slam-uri castigate, sunt pregatita sa escaladez un alt munte, pe un teren complet diferit", a scris Sharapova.Ultimul meci disputat de Sharapova, ajunsa pe locul 373 in ierarhia WTA, a fost la Australian Open 2020, unde a pierdut in prima runda, la Donna Vekic.Australian Open - 2008Roland Garros - 2012 si 2014Wimbledon - 2004US Open - 2006Considerata una dintre cele mai frumoase femei din tenis, Sharapova n-a dus niciodata lipsa de sponsori, fiind imaginea unor branduri importante, precum Nike, sau Cannon.In total, Sharapova a strans din tenis aproape 40 de milioane de dolari, insa sumele incasate de sponsori sunt de ordinul sutelor de milioane de euro.In martie 2016, Sharapova a fost depistata pozitiv cu meldonium si a fost suspendata pentru 15 luni.A revenit in circuitul WTA in 2017, insa s-a luptat cu accidentarile si nu s-a mai ridicat la nivelul asteptarilor.I.G.