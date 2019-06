Maria Sharapova spera la un turneu mare la Wimbledon, dupa revenirea la Mallorca. Cu cine va evolua in primul tur

Ziare.

com

Fosta campioana de pe iarba londoneza, care a ajuns acum la 32 de ani, a revenit in tenis si acum va evolua in turneul WTA de la Mallorca, acolo unde a primit un wild-card pentru a putea juca pe iarba iberica.Ultimul joc al Mariei a fost abia in ianuarie, la turneul de la Sankt Petersburg, acolo unde s-a retras din cauza unei accidentari la umar."Umarul meu este bine. Am luat o pauza suficient de mare pentru a-mi reveni. Cred ca am o sansa reala la turneul de la Mallorca. Fiecare meci incheiat va fi o incurajare suplimentara pentru mine. Nu conteaza ca durerea a disparut, e vorba despre o perioada necesara pentru readaptare.Am asteptari mari in perioada care urmeaza, culminand cu Wimbledon. Simt ca am oportunitatea sa obtin lucruri importante", a fost declaratia sportivei din Rusia, pentru agentia de presa Reuters Sharapova si-a aflat si tragerea la sorti din Spania, urmand sa evolueze in primul tur la Mallorca cu Viktoria Kuzmova (44 WTA), din Slovacia.In acelasi interviu pe care l-a acordat, citat mai sus, Sharapova si-a exprimat admiratia fata de Rafa Nadal, dublu campion la Wimbledon: "Rafa este luptatorul suprem. E un exemplu uimitor despre ceea ce poti obtine cand nu dispare pasiunea. Intotdeauna am admirat modul in care revine dupa accidentari. Stilul sau de tenis este foarte fizic, cu atat mai mult ma incurajeaza performantele lui din 2019", mai adauga sportiva cu 5 titluri de Mare Slem in palmares.Pe iarba va juca si Simona Halep inainte de Wimbledon, care va incepe pe 1 iulie, romanca urmand sa evolueze de pe 23 iunie la Eastbourne.D.A.