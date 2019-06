Prabusirea Mariei Sharapova: Rusoaica a ajuns pe un loc rusinos in clasament si e tot mai aproape de retragere

Ziare.

Fosta lidera mondiala acuza mari probleme fizice, motiv pentru care are un an 2019 complet ratat, in care a disputat doar opt meciuri pana acum.Sharapova va reveni in circuit la finalul acestei luni, in turneul de la Mallorca, insa sperantele ca va mai putea juca la un nivel ridicat sunt destul de scazute.Rusoaica s-a prabusit in clasament si a ajuns pana pe locul 86, in scadere cu 56 de locuri comparativ cu inceputul anului.De altfel, parcursul acesta il are de trei de ani, de cand a revenit in circuit dupa suspendarea pentru dopaj In ultimele trei sezoane, Sharapova a castigat un singur turneu, la Tianjin, insa acesta este de categorie inferioara si jucatoarele de top l-au evitat.In schimb, Sharapova nu a reusit sa mai patrunda in top 20 WTA dupa ce a revenit in circuit, iar presa din Rusia scrie tot mai des ca anul viitor se va retrage.C.S.