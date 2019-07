Presa din Rusia ii cere Sharapovei sa se retraga de urgenta: Ajunge, Masha! Lasa-ne

Ziare.

"Ajunge, Masha! Lasa-ne! Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa te retragi", a titrat portalul Championat. Sursa citata scrie ca "este timpul ca Sharapova sa se retraga deoarece, daca va continua, va fi si mai dureros!"."Dragostea pentru tenis este grozava, dar de ce sa-ti torturezi corpul si sa le permiti oamenilor sa rada de tine? Multi sportivi refuza sa se retraga deoarece se tem de viata fara sport. Cu Sharapova nu sunt astfel de probleme. Are afaceri, are contracte de imagine. In plus, s-a obisnuit cu viata fara tenis cand a fost suspendata.Nimeni nu-i va lua titlul de una dintre cele mai bune jucatoare ale erei sale. Insa ea acum nu mai joaca, doar sufera. La fel sufera si fanii ei, indurerati de infrangerile repetate. In plus, si popularitatea ei are de suferit. La meciul cu Parmentier au fost multe scaune goale in tribune, lucru imposibil de imaginat in trecut", a adaugat sursa citata.Articolul publicat din presa din Rusia a scos-o insa din sarite pe Svetlana Kuznetsova , tenismena ce a sarit in apararea Sharapovei."Nu mai am cuvinte! Unde este respectul vostru, macar un gram de patriotism si gratitudine? Cine sunteti voi sa spuneti ca un sportiv grozav ar trebui sa faca asta si sa-i dati sfaturi!? Ce ati realizat in viata asta ca sa va dea dreptul sa scrieti asa ceva? Unde este macar o farama de sprijin pentru o persoana care nu vrea sa renunte? O persoana care a facut atat de multe pentru sport?", a reactionat Kuznetsova.C.S.