Presedintele Federatiei de Tenis din Rusia iese la atac dupa retragerea Mariei Sharapova

Tarpischev spune ca Sharapova a fost obligata sa se retraga prematur din cauza membrilor din echipa, care i-au administrat meldonium, o substanta interzisa din cauza rusoaica a fost suspendata pentru dopaj "Ma asteptam sa ia aceasta decizie de mult timp. Din pacate, nu a mai putut trece peste accidentari si si-a pierdut pozitia in clasament. Speram ca se va recupera, dar lucrul acesta nu s-a intamplat si a trebuit sa ia aceasta decizie.A fost o problema legata de accidentari si de treaba cu meldoniumul. Situatia este trista. Nu pentru ca e vorba de dopaj, ci pentru ca echipa sa a incalcat regulile jocului. Faptul ca a fost in afara jocului timp de un an si jumatate a fost o lovitura teribila! Din acest motiv si-a incheiat cariera prematur", a spus Shamil Tarpischev, citat de GoTennis Amintim ca Maria Sharapova si-a anuntat, miercuri, retragerea, la varsta de 32 de ani , invocand probleme medicale.Ultimul meci disputat de Sharapova, ajunsa pe locul 373 in ierarhia WTA , a fost la Australian Open 2020, unde a pierdut in prima runda, la Donna Vekic.Australian Open - 2008 Roland Garros - 2012 si 2014 Wimbledon - 2004 US Open - 2006Considerata una dintre cele mai frumoase femei din tenis, Sharapova n-a dus niciodata lipsa de sponsori, fiind imaginea unor branduri importante, precum Nike , sau Cannon.In total, Sharapova a strans din tenis aproape 40 de milioane de dolari, insa sumele incasate de sponsori sunt de ordinul sutelor de milioane de euro.In martie 2016, Sharapova a fost depistata pozitiv cu meldonium si a fost suspendata pentru 15 luni.A revenit in circuitul WTA in 2017, insa s-a luptat cu accidentarile si nu s-a mai ridicat la nivelul asteptarilor.C.S.