Probleme fara sfarsit pentru Maria Sharapova: Decizia luata de rusoaica

"Din pacate, Sharapova nu va veni. Am avut un acord cu ea, si-a dorit mult sa participe, dar umarul sau nu este in regula, dupa turneele din Australia. Oficialii sai ne-au informat ca nu va juca deoarece starea sa medicala nu-i permite", a spus Alexander Medvedev, directorul turneului, intr-o conferinta de presa.Amintim ca Maria Sharapova a fost eliminata inca din prima runda la Australian Open si va suferi o cadere abrupta in clasamentul WTA In clasamentul LIVE al WTA , Maria Sharapova a coborat 223 de pozitii, pana pe locul 368, cu doar 122 de puncte stranse in ultimele 12 luni!Si Sharapova ar putea cobori chiar mai mult in functie de perioada in care va absenta.Tocmai de aceea, rusoaica se gandete tot mai serios la retragerea din activitate.C.S.