Probleme fara sfarsit pentru Sharapova: Rusoaica a abandonat la Wimbledon

Ziare.

com

Revenita pe iarba londoneza dupa o pauza prelungita provocata de problemele de la umar, Masha s-a retras in finalul duelului cu Pauline Parmentier din cauza unui tendon inflamat."Am antecedente cu tendonul de la antebratul stang care se inflameaza. S-a intamplat din nou astazi, in setul al doilea. Nu mi se intampla des sa ma retrag in timpul unui meci, iar asta inseamna ca atunci cand o fac durerea este mare", a declarat Sharapova dupa partida.Rusoaica a inceput foarte bine meciul de marti, reusind sa castige primul set cu scorul de 6-4.A mers si mai bine in cel de-al doilea, reusind sa se distanteze si sa serveasca pentru meci la 5-1. A fost momentul in care Parmentier a inceput sa revina.Profitand de problemele Sharapovei, frantuzoaica a reusit sa egaleze si, in cele din urma, sa trimita partida in "decisiv" dupa un set castigat la tie-break.Al treilea set a fost unul la discretia frantuzoaicei, Sharapova luand decizia de a se retrage la scorul de 5-0.Pentru Masha continua periada neagra, ea nereusind sa castige un meci pe tabloul principal de la Wimbledon de la editia din 2015.M.D.