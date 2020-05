Raspunsul Mariei Sharapova dupa criticile primite din Rusia

Ziare.

"Ma simt confortabil unde traiesc, in California si in SUA de multi ani", a spus Sharapova, conform GoTennis Rusoaica spune ca singurul inconvenient in Rusia ar fi faptul ca e urmarita de paparazzi."Ei incearca sa afle de fiecare data ce fac. Nu ma deranjeaza insa ca vin oamenii la mine, ma saluta si imi ureaza succes. Este parte din viata mea", a afirmat Sharapova.Saptamana trecuta, Yevgeny Kafelnikov, fost lider al clasamentului ATP, a criticat-o dur pe Maria Sharapova.Kafelnikov spune ca Sharapova a uitat de unde a plecat si ca a refuzat sa-i ofere un autograf pentru academia tatalui sau, desi acesta a fost omul care i-a oferit prima racheta la inceputul carierei.De asemenea, Kafelnikov spune ca Sharapova nu ar mai trebui considerata rusoaica."Sharapova este americanca suta la suta! Mai aveti vreun dubiu? Ma adresez tuturor rusilor: mai are cineva vreun dubiu? Are cineva un dubiu ca nu am dreptate? Toata viata ei este in America. A fost acolo inca de cand avea 5 ani. Eu n-am vorbit in viata mea cu Sharapova, n-am avut nicio relatie. Toate discutiile cu ea au fost prin intermediul agentului sau. Chiar si cand eram vicepresedintele Federatiei, asta nu insemna ca vorbeam cu ea.Va spun din nou: n-am avut nicio relatie cu Sharapova. N-am numarul ei de telefon, n-am avut niciun contact. O singura data am cautat-o prin intermediul Elenei Vesnina, sa ma ajute sa obtin un autograf pentru scoala de tenis a tatalui meu, care a ajutat-o in tinerete, cand inca era la Sochi. Masha a refzat insa!", a spus Kafelnikov.Yevgeny Kafelnikov este legenda tenisului din Rusia, care a castigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2000.De asemenea, el mai are doua titluri de Grand Slam in palmares la simplu.C.S.