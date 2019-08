Reactia Mariei Sharapova dupa esecul usturator suferit in fata Serenei Williams la US Open

Ziare.

In pofida esecului, Sharapova s-a aratat increzatoare ca va mai putea juca tenis la un nivel inalt."Pana la urma cred in abilitatea mea. Voi puteti sa ma scoateti din calcul. Sunt multi oameni care ma pot scoate din calcul, mai ales dupa ce am fost eliminata in primul tur. Dar cat timp eu mai cred, totul este ok.Trebuie sa continui sa muncesc! Nu exista alta cale. Nu exista un drum usor", a spus Maria Sharapova la conferinta de presa. Serena Williams a avut un debut extraordinar la US Open in cel mai asteptat meci al zilei, disputat contra Mariei Sharapova.Fosta lidera mondiala s-a impus dupa o ora de joc in doua seturi, scor 6-1, 6-1.Pentru Serena urmeaza un meci cu o adversara mai slab cotata, Caty McNally, aflata pe locul 121 WTA , beneficiara unui wild card.C.S.