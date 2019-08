Schimbare de cariera pentru Maria Sharapova: Cu ce se ocupa rusoaica dupa eliminarea de la US Open

Ziare.

Eliminata de la US Open , rusoaica va iesi din top 100 WTA si risca sa nu prinda un loc pe tabloul principal de la urmatoarele turnee de Grand Slam Tocmai de aceea, Sharapova se gandeste deja la ce va face in viitor si se dedica tot mai mult domeniului afacerilor.Astfel, Sharapova va face parte din urmatorul juriu al emisiunii televizate Shark Tank, ce este difuzata in SUA, conform GoTennis. Shark Tank este un reality show difuzat in SUA in care antreprenori aflati la inceput de drum incearca sa obtina fonduri pentru a-si concretiza ideile.Premiera viitorului sezon al Shark Tank, in care Maria Sharapova se va afla in juriu, va avea loc pe 29 septembrie si va fi televizata in SUA de postul ABC.C.S.