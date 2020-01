Sharapova, eliminata inca din runda inaugurala la Brisbane. Kvitova castiga dupa o revenire spectaculoasa

Ziare.

Tenismena din Rusia, ajunsa pe locul 147 in clasamentul WTA si prezenta pe tabloul principal gratie unui wildcard, a fost invinsa, marti, de americanca Jenniger Brady (locul 52 WTA).6-3, 1-6, 6-7 (3) a fost scorul intalnirii dintre Sharapova si Brady, care a durat doua ore si 15 minute.Intr-un alt meci disputat marti la Brisbane, Petra Kvitova a reusit o revenire superba contra Anastasiei Pavlyuchenkova.Dupa ce a pierdut primul set cu un categoric 2-6, Kvitova a castigat 11 game-uri la rand si s-a impus in urmatoarele seturi cu 6-1, 6-0.Brisbane International 2020 se desfasoara in perioada 6-12 ianuarie si e dotat cu premii in valoare totala de 1,5 milioane de dolari.Anul trecut, turneul a fost castigat de Karolina Pliskova, dupa o finala cu Lesia Tsurenko.I.G.