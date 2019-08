Sharapova nu-si revine: Rusoaica, eliminata in turul I la Rogers Cup

Ziare.

Fostul lider al clasamentului feminin a pierdut in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 4-6, duelul cu Anett Kontaveit.Masha a inceput foarte bine jocul, reusind sa se impuna in primul set si sa faca breakul in cel de-al doilea, insa de acolo Kontaveit, cap de serie numarul 16, nu i-a mai permis puncte importante."Inca incerc sa castig la capitolele incredere si forma, insa asta e ceva ce va veni cu fiecare meci pe care il voi disputa. Din nefericire nu sunt unde imi doresc, dar sper ca voi construi in continuare. Nu exista scenariu perfect. M-am obisnuit sa joc impotriva unor adversare puternice, in meciuri lungi.Voi avea intotdeauna teste de trecut si trebuie sa joc cel mai bun tenis al meu indiferent de cine se afla in cealalta parte a fileului. Dureaza pana sa imi revina increderea pentru ca m-am chinuit atat de mult in ultima perioada", a spus Sharapova pentru WTA Infrangerea de la Toronto o va costa scump pe Maria, care va pierde 16 pozitii in clasamentul feminin si va fi foarte aproape de iesirea din Top 100 WTA M.D.