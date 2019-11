Suma incredibila primita de Maria Sharapova pentru a fi prezenta la turneul de la Strasbourg

Ziare.

Potrivit Tennis World , Naegelen a dezvaluit ca a trebuit sa plateasca o suma uriasa pentru a o convinge pe Maria Sharapova sa participe la micutul turneu francez!Mai exact, tenismena din Rusia a fost convinsa sa vina la Strasbourg cu un cec in valoare de 300.000 de euro.Se intampla in 2010, iar suma a fost primita doar pentru a fi prezenta pe tabloul principal.Doar 220.000 de dolari au fost premiile la editia din acel an, iar Maria Sharapova a fost cap de serie numarul 1.Fara adversare pe masura, Sharapova a castigat editia din acel an dupa o finala cu nemtoaica Kristina Barrois.I.G.