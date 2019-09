Un tenismen si-a demis antrenorul din cauza Mariei Sharapova

Ziare.

Coric spune ca a luat aceasta decizie dupa ce Maria Sharapova l-a contactat si l-a convins sa o pregateasca si pe ea in paralel."Au fost cateva controverse intre noi, iar totul a atins apogeul la US Open . Principalul motiv a fost legatura sa cu Maria Sharapova. S-a bagat in numeroase proiecte si nu se concentra doar asupra mea, asa ca am decis ca despartirea e cea mai buna optiune.Faptul ca a inceput sa lucreze cu Sharapova nu a ajutat sa rezolvam problemele, ci dimpotriva, le-a inrautatit", a spus Coric, citat de Bolamarela Borna Coric si Riccardo Piatti au lucrat impreuna timp de un an si jumatate.Pe de alta parte, cooptarea lui Piatti in echipa nu a ajutat-o prea mult pe Sharapova, care a ajuns pe locul 135 in clasamentul WTA C.S.