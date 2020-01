Yevgeny Kafelnikov anunta sfarsitul Mariei Sharapova: Gata cu iluziile

Ziare.

"Resursele ei din acest moment au ajuns la capat si poate ca e momentul sa faca altceva! Masha continua sa vorbeasca in toate interviurile despre faptul ca e pregatita sa joace din nou. Poate ca asta e bine pentru fanii ei, dar ii va fi imposibil sa se lupte cu tenismenele de top. Gata cu iluziile, lumea nu trebuie sa se mai gandeasca la faptul ca Maria va reveni in top 10 WTA Trebuie sa intelegi cand a sosit momentul sa te lasi! Sharapova este un brand mondial, a primit recunoastere internationala pentru munca ei. Eu m-am lasat la 29 de ani cand eram pe locul 42. Am realizat ca imi era greu sa ma bat cu cei tineri! Am acceptat cu calm ca zilele mele s-au dus si nu am niciun regret", a spus Kafelnikov la postul Match TV.Amintim ca Maria Sharapova a fost eliminata inca din prima runda la Australian Open si va suferi o cadere abrupta in clasamentul WTA In clasamentul LIVE al WTA, Maria Sharapova a coborat 221 de pozitii, pana pe locul 366, cu doar 122 de puncte stranse in ultimele 12 luni!Si Sharapova ar putea cobori chiar mai mult, in functie de rezultatele de la Melbourne C.S.