Dezastru pentru Maria Sharapova in clasamentul WTA: A coborat 221 de pozitii!

Ziare.

com

Rusoaica in varsta de 32 de ani va iesi din Top 300 WTA!In clasamentul LIVE al WTA, Maria Sharapova a coborat 221 de pozitii, pana pe locul 366, cu doar 122 de puncte stranse in ultimele 12 luni!Si Sharapova ar putea cobori chiar mai mult, in functie de rezultatele de la Melbourne.Vezi si: Invinsa la Australian Open, Sharapova se gandeste la retragere Maria Sharapova a ocupat timp de 21 de saptamani prima pozitie in clasamentul WTA.I.G.