Maria Sharapova continua sa coboare in clasamentul WTA: A ajuns la egalitate de puncte cu... Miriam Bulgaru!

Ziare.

com

In cea mai recenta ierarhie publicata de Asociatia de Tenis Feminin, tenismena din Rusia, ajunsa la 32 de ani, se afla pe pozitia 371, in coborare cu doua locuri de fata de saptamana precedenta.Doar 122 de puncte a strans Sharapova in ultimele 12 luni, precum tenismena romana Miriam Bulgaru (21 de ani).Maria Sharapova a ocupat timp de 21 de saptamani prima pozitie in clasamentul WTA.I.G.