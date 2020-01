Un fost ministru din Guvernul Ciolos e noul director CFR Calatori

Ziare.

Contactat de News.ro, el a precizat ca unul dintre obiectivele sale este ca firma de stat sa ajunga la un parc activ de peste 1.000 de vagoane, de la 850 cate sunt in prezent.Costescu a fost ales, recent, si presedinte al Consiliului de Administratie al CFR SA, compania de stat care administreaza infrastructura de cale ferata. Costescu a fost ministru al Transporturilor in perioada 2015-2016, in Guvernul Dacian Ciolos.Joi, in cadrul unei sedinte de CA a CFR Calatori, el a fost ales director general.Costescu a precizat ca are trei mari obiective in ceea ce priveste compania: sa aseze calatorul pe primul loc atunci cand se iau deciziile, sa ridice parcul de material rulant, calitativ si cantitativ, la standardele cerute de piata si sa remodeleze compania, dintr-un mastodont ineficient, intr-una moderna si flexibila."Compania are, in prezent, un parc activ de circa 850 de vagoane, fata de aproape 2.300 cate sunt in parcul inventar. Acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cererea actuala din piata. Unul din obiectivele mele este ca parcul activ sa depaseasca 1.000 de vagoane, prin modernizarea si retehnologizarea celor existente", a spus Costescu.Un alt obiectiv il reprezinta imbunatatirea organizarii companiei, pentru cresterea vitezei de reactie in piata, a eficientei si reducerea pierderilor."Trebuie regandite cateva lucruri in companie. (...) Modul in care se raporteaza aceasta la client nu ma multumeste, aici voi interveni urgent. Apoi, trebuie sa intelegem ca obiectul nostru de activitate se realizeaza cu trenuri si, daca nu le aducem urgent la numarul si conditiile cerute de piata, aceasta ne va pedepsi.Este clar ca procesul de mentenanta si reparatii trebuie regandit, este clar ca investitiile in parc trebuie incurajate", a adaugat Costescu.O alta masura vizeaza reintroducerea trenurilor intercity, care vor asigura legaturi rapide intre marile orase, unde exista o cerere crescuta, pentru a scurta timpii de calatorie. In plus, trebuie luate masuri pentru cresterea dotarilor si eficientei trenurilor internationale."Romania se afla intr-o situatie, dupa parerea mea, greu de acceptat. Nu avem trenuri Intercity si vom demara imediat o analiza finalizata cu un program de masuri pentru a oferi calatorilor aceasta optiune, normala in Europa, in zilele noastre. Trenurile intercity vor rula, cu prioritate pe rutele care au fost deja modernizate, iar viteza de deplasare este mai mare", a promis fostul ministru.