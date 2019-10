Marian Dragulescu s-a calificat la Jocurile Olimpice la aproape 39 de ani!

Ziare.

Gimnastul roman a avut o evolutie buna in proba de sarituri de la Campionatele Mondiale de gimnastica si a obtinut biletele pentru Japonia, potrivit Comitetului Olimpic si Sportiv Roman."Marian Dragulescu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020! Team Romania a ajuns la 50 de sportivi calificati. Marian a reusit doua sarituri foarte bune, 14.616 si 14.633 si, cu media 14.624, e pe 6 in finala. Eliminandu-se sportivii calificati cu echipa el se afla acum pe loc eligibil pentru Jocuri, unul din cele 3 puse in joc. Bravooo Marian!", au transmis cei de la COSR.Marian Dragulescu este cel mai medaliat gimnast roman, el reusind sa urce pe podium in 31 de ocazii la competitiile internationale majore.De asemenea, el este triplu medaliat la Jocurile Olimpice, acolo unde s-a calificat la cinci editii pana acum.In mai multe randuri el a declarat ca Olimpiada de la Tokio va fi ultima competitie la care va participa in decursul carierei, urmand a se retrage din activitate, de aceasta data definitiv.M.D.