Marian Dragulescu, aproape de retragerea din activitate: Mai pot, dar nu mult

"Marocanul" marturiseste ca mai are doua obiective in cariera, calificarea la Mondiale si la Olimpiada, dar si castigarea unei ultime medalii olimpice.El spune ca varsta incepe sa isi spuna cuvantul si ca trebuie sa stranga din dinti pentru a depasi afectiunile medicale ce nu ii dau pace."Mai pot, dar nu mult! Uite, chiar acum am venit de la fizioterapeut, ma chinuie glezna. Dar strang din dinti. Visez sa ma calific la Mondiale si la Olimpiada de la Tokio, sa inchei frumos cariera. Ca tinta, mi-am stabilit un ultim obiectiv, acela de a castiga o medalie olimpica, de ce nu, poate chiar cea de aur!Am 31 de medalii. Sunt cel mai medaliat gimnast al Romaniei din toate timpurile la Jocurile Olimpice, Mondiale si Europene. Si sunt mandru! Sunt fericit, nu am dezamagit pe nimeni, am adus bucurii tuturor", a spus Dragulescu in Libertatea Marian Dragulescu a avut o cariera impresionanta, insa si zbuciumata, el luand decizia de a renunta de mai multe ori si revenind asupra ei de fiecare data.