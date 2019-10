Marian Dragulescu ataca Federatia Romana de Gimnastica

Ziare.

Gimnastul roman in varsta de 38 de ani ii trage la raspundere pe oficiali pentru rezultatele sub asteptari."Echipele nu s-au califcat. Intrebati-i pe cei care si-au asumat acest lucru, ca vor face in asa fel incat echipele atat la masculin cat si la feminin se vor claifica la Jocurile Olimpice", a spus Marian Dragulescu la Telekom Sport Marian Dragulescu a obtinut cel mai bun rezultat pentru Romania la Campionatele Mondiale de gimnastica de la Stuttgart (Germania).Cu o medie de 14,624 puncte, "Marocanul" s-a clasat pe locul 4 in finala de la sarituri.Dupa prestatia de la Mondialele de gimnastica, Marian Dragulescu si-a asigurat prezenta la Jocurile Olimpice de anul viitor, acolo unde va fi preenta si Maria Holbura, la individual-compus.La Tokyo nu vom fi insa reprezentati in probele pe echipe.