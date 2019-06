Motivul pentru care Marian Dragulescu si Cristi Chivu, fosti colegi de banca in generala, nu sunt prieteni

Ziare.

com

Gimnastul roman spune chiar ca a fost deranjat de atitudinea lui Chivu in urma cu multi ani, pe vremea cand acesta evolua la Ajax Amsterdam."Da, am fost colegi, dar nu suntem mari amici. Pe vremuri, cand faceam chefuri, el venea in costum si cravata si bea Coca-Cola cu paiul. Mai tarziu, cand ne-am intalnit, era cu berea in fata", a spus Marian Dragulescu intr-un interviu pentru Libertatea "Sincer, m-a deranjat la un moment dat, juca la Ajax si a venit la noi, la Gent, la un Mondial. A adus tricouri pentru toata lumea, pe mine aproape nu m-a bagat in seama", a adaugat acesta.38 de ani are Marian Dragulescu.