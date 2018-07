Godina atrage atentia colegilor politisti in cazul masinii cu numere antiPSD: Cineva sigur a gresit!

Ziare.

Politistul a sesizat faptul ca politistii care l-au lasat pe barbat sa intre in tara cu aceste numere fara sa verifice daca are actele la el ar putea avea probleme."Daca as fi politist de frontiera sau rutier si as fi controlat celebra masina in trafic, anterior intocmirii dosarului penal de catre alti colegi, nu m-as simti prea confortabil acum si m-as astepta la vreo citatie. Pentru ca ori colegii gresesc acum, ori eu am gresit cand l-am lasat pe sofer sa plece", a scris Marian Godina.Amintim ca luni dimineata Razvan Stefanescu, proprietarul masinii cu numar de inmatriculare M**E PSD a ramas fara permisul de conducere si fara placutele de inmatriculare.Dupa ce au aparut noile informatii despre ce a patit acest sofer, pe Facebook oamenii au inceput sa se organizeze pentru a protesta la ora 14:00 in fata Brigazii Rutiere Bucuresti, de pe Strada Logofatul Udriste.Luni dimineata, Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis placutele de masina personalizate emise de Agentia Suedeza de Transport sunt valabile pentru calatoriile in Uniunea Europeana A.G.