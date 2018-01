Politistul Godina a lansat o campanie pentru sustinerea sefului de la Omoruri, caruia Carmen Dan i-a cerut demisia

Ziare.

"Voi face tot ce tine de mine pentru sustinerea sefului Serviciului Omoruri, un om pe care cineva doreste sa il demita, din motive pe care le stim cu totii. Si-a permis sa vorbeasca., asa cum se intampla in vremuri nu de mult apuse. Nu trebuie sa permitem asta", scrie Marian Godina pe pagina sa de Facebook.In aceeasi postare, politistul care a devenit celebru dupa ce a publicat volumul "Flash-uri din sens opus" indica modurile pe care le considera indicate pentru sustinerea lui Radu Gavris:"In primul rand, trebuie sa ramanem calmi si, cel mai important, sa actionam LEGAL, incadrandu-ne perfect in regulamentele si statutul pe care le avem. Cel mai important e sa vorbim liber, sa ne aratam revolta si sa demonstram ca nu mai suntem vechii obedienti cu 'am inteles, sa traiti!'. Un politist care poarta arma nu poate cunoaste cuvantul 'teama', mai ales teama de a vorbi.Un prim semnal pentru cei care cred ca sunt la conducerea unei turme de oi ar fi acela de a vedea ca suntem foarte multi care il sustin pe dl Radu Gavris.Va invit pe toti, chiar si cei care nu sunt politisti, sa ne punem poza de profil a domnului comisar Gavris."Radu Gavris este cel care a coordonat echipa care l-a prins pe politistul acuzat de pedofilie, fiind sef la Serviciul Omoruri din Bucuresti.El a iesit in evidenta in luna decembrie cand s-a aratat ingrozit de modificarile pe care PSD+ALDE vor sa le aduca Codurilor Penale, spunand ca se va ajunge in situatia groaznica in care o victima a unui pedofil va fi pusa fata in fata cu agresorul.G.K.