Milionarul Marian Iancu pierde la CEDO procesul deschis statului roman: Se plangea ca ultimul termen din proces a durat 10 ore

Milionarul s-a plans judecatorilor europeni de "conditiile inumane" la care acesta a fost supus la data de 4 iunie 2015, timp de zece ore, la Curtea de Apel Bucuresti. Acuzatiile se prescriau pe 9 iunie 2015.A fost o sedinta maraton, in care magistratii Curtii de Apel Bucuresti au incercat sa judece acest caz inainte ca infractiunile de care era acuzat Marian Iancu sa se precrie.Sedinta a fost intrerupta atunci pentru ca Marian Iancu sa fie scos din sala. Marian Iancu se afla in boxa arestatilor, deoarece executa pedeapsa primita in alt dosar separat din ancheta Rafo, in care fusese condamnat la 13 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala si spalare de bani.Afaceristul a luat cuvantul pentru a sustine doua cereri de recuzare, una a completului si cealalta a procurorului, dar completul nu a fost de acord. Marian Iancu i-a amintit insa presedintelui de complet ca a depus o plangere penala la Parchet impotriva acestuia pentru abuz in serviciu.Dupa ce i s-a atras atentia, fara succes, ca trebuie sa isi pastreze calmul, s-a dispus suspendarea sedintei pentru ca Marian Iancu sa fie scos din sala de judecata. Dupa discutii purtate intre omul de afaceri si garda de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, Iancu a fost de acord sa fie incatusat si scos din sala de judecata.Dosarul RAFO-Carom a fost unul dintre cele mai lungi procese de crima organizata, inselaciune si spalare de bani din Romania postdecembrista.La finalul procesului, in iunie, Marian Iancu a fost condamnat la 14 ani de inchisoare in dosarul RAFO-Carom, dupa ce a fost gasit vinovat de inselaciune si spalare de bani.Dupa condamnare, Marian Iancu s-a plans la CEDO.Omul de afaceri considera ca completul de judecatori care a audiat apelul sau nu indeplinea conditiile unui "tribunal impartial" in sensul articolului 6 * 1 al Conventiei.Acesta sustine ca judecatorul Alexandru Mihalcea nu putea fi considerat impartial deoarece a participat anterior in completul care l-a condamnat pentru infractiuni similare in procedurile anterioare.Magistratul a facut parte din doua completuri de judecata care l-au condamnat pe Marian Iancu. Trebuie spus ca inainte de a intra in componenta celui de-al doilea complet, Alexandru Mihalcea a facut cerere de abtinere, dar aceasta a fost respinsa."A fost supus reclamantul, la data de 4 iunie 2015, unui tratament inuman sau degradant, incalcandu-se astfel articolul 3 al Conventiei, in perioada in care a fost exclus de la audierea in cadrul Curtii de Apel Bucuresti?Avand in vedere faptul ca cererea de abtinere de la judecarea cauzei depusa de judecatorul M.M.A. a fost respinsa, a indeplinit completul care a audiat apelul reclamantului impotriva condamnarii sale conditiilein sensul articolului 6*1 al Conventiei?."