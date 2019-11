Monaco urmeaza sa transfere Romaniei 200.000 de euro, bani confiscati de la milionarul Marian Iancu

Banii lui Marian Iancu

"Romania primeste 2/3 din suma"

Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care spera ca sumele recuperate sa creasca pe viitor."Este vorba despre o suma nu foarte mare, 300.000 de euro confiscati in urma cooperarii dintre Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor provenite din Infractiuni, din coordonarea Ministerului Justitiei si autoritatile din Monaco.Memorandumul informeaza asupra procedurilor legale, o formalitate de comunicare a conturilor Agentiei catre autoritatile din Monaco, banii intra in conturile Agentiei si apoi transferam la bugetul de stat suma.Speram sa fie un mic precedent al unor cazuri mai importante care sa aduca sume mari de bani la buget", a afirmat Catalin Predoiu, joi, in debutul sedintei de Guvern, citat de Mediafax.Surse din cadrul Ministerului Justitiei au explicat pentru Ziare.com ca este vorba de suma de 293.030,16 de euro, bani care au fost gasitit intr-un cont al milionarului Marian Iancu care executa o pedeapsa totala de 14 ani de inchisoare, dupa ce a fost condamnat in mai multe dosare.Banii erau pusi sub sechestru de procurorii DIICOT in momentul in care a inceput ancheta in dosarul Rafo-Carom. Era vorba de un cont personal al lui Marian Iancu deschis la Banca ING BANK Monaco (JULIUS BAR). Prejudiciile in dosarul lui Marian Iacu sunt in valoare de mai multe sute de milioane de euro.In dosarul Rafo-Carom, Marian Iancu a fost condmnat la 12 ani de inchisoare.Mai multe detalii despre decizia de confiscare in cazul Rafo-Carom si celelalte confiscari si sechestre, pe site-ul DIICOT. Potrivit surselor citate, Romania urmeaza sa primeasca doua treimi din suma confiscata, aproximativ 200.000 de euro.Reglementarile internationale in materia cooperarii in cazurile recuperarilor prejudiciilor sau ale confiscarilor stabilesc ca in astfel de cazuri se aplica principiul reciprocitatii, fiecare stat primeste cate 50%.Totusi, romanii au reusit sa primeasca o cota mai mare, de doua treimi. Astfel: 2/3 din suma confiscata urmeaza sa fie virata Romaniei in urmatoaree zile, iar 1/3 din suma sa ramana autoritatilor monegasce."Coooperarea se face exclusiv in vederea confiscarii, nu a solutionarii laturii civile", explica sursele citate.