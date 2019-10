Imagini virale cu Marian Oprisan si un preot care pare ca vrea sa-i sarute mana

Ziare.

Oprisan a primit luni Ordinul Sfantul Mucenic Sava de la Buzau, Clasa I, in semn de apreciere pentru sprijinul financiar si moral acordat de administratia judeteana pentru construirea Catedralei "Sf. Cuvioasa Parascheva" din Focsani, arata Monitorul de Vrancea Oprisan a fost filmat in timp ce se apropia de un preot. Acesta il ia pe Oprisan de mana si se apleaca inspre el, gest pe care multi l-au interpretat ca preotul ar fi vrut sa ii sarute mana, insa presedintele CJ Vrancea s-ar fi retras."Oamenii... unii stiu, altii nu stiu: lucrurile bune nu se fac usor. Asa cum am facut impreuna cu colegii mei si am sprijinit din tot sufletul Biserica Ortodoxa, biserica strabunilor, biserica nationala, pe care o respectam din tot sufletul, asa cum am facut aceasta catadrala, tot la fel de bine vom finaliza si lucrarile de modernizare ale actualului spital, si vom face si un spital nou pentru ca stiti cum sunt carcotasii: unii spun intr-un fel, altii spun in alt fel, dar important este un singur lucru, acela ca noi ne-am facut datoria fata de comunitate si fata de cetatea in care traim.Catedrala este gata din punctul nostru de vedere, al autoritatilor locale, in schimb, din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe, ea urmeaza acum niste proceduri de care nu mai suntem noi responsabili, este vorba de pictura, catapeteasma si alte lucrari la altar. Cat timp noi suntem pe acestea meleaguri, vom asigura finantarea ca in maximum doi ani, pentru ca am inteles de la inaltele fete bisericesti ca pictura o sa dureze cam un an si jumatate, doi, lucrarile la catedrala sa fie finalizate. Lacasul de cult este deja operational din punct de vedere al slujbelor care se vor oficia intr-un spirit modern in aceasta frumoasa catedrala a judetului Vrancea si a Municipiului Focsani", a declarat presedintele Consiliului Judetean, Marian Oprisan.La iesirea din catedrala, Oprisan a fost intampinat cu aplauze.