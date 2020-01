PNL si PSD se cearta la Focsani, faza pe Unirea Principatelor: Oprisan il acuza pe Berbece de abuzuri

Ziare.

Cei doi sustin ca prefectul a creat "un climat de dezbinare si minciuna" si cer Ministerului de Interne cercetarea administrativa a acestuia.Marian Orisan si Cristi Misaila au transmis, vineri, un comunicat de presa comun in care afirma ca "prefectul sa raspunda pentru abuzurile comise de 24 ianuarie"."Am aniversat astazi 161 ani de la Unirea Principatelor Romane intr-un climat de dezbinare si minciuna! Un climat care se datoreaza exclusiv prefectului PNL al judetului Vrancea care, din functia de reprezentant al Guvernului Romaniei, isi permite sa incalce prevederile regulamentelor Ministerului Afacerilor Interne si sa manipuleze in mod constant.Ultima iesire de acest gen a avut loc chiar astazi, 24 ianuarie 2020, cand echipa de comunicare a PNL care s-a mutat la cabinetul institutiei prefectului acuza conducerea Consiliului Judetean si a Primariei Municipiului Focsani ca au refuzat 'orice colaborare' pe subiectul 24 Ianuarie si ca 'au avut o atitudine total nepotrivita in mass-media, lucru ce a condus la indepartarea oricarui posibil invitat' la manifestarile organizate de institutia PNL a prefectului in Piata Unirii din Focsani", se arata in document.Cei doi considera ca atitudinea prefectului "arata, pe de o parte, cat de multa consideratie are prefectul in ceea ce priveste democratia si libertatea de exprimare, dar si modul josnic in care acesta vrea sa justifice faptul ca in Piata Unirii au fost foarte putini vranceni prezenti, dar si ca PNL nu a reusit sa ii convinga nici pe ministrii lor sa participe la eveniment"."Ce l-a deranjat, totusi, pe prefectul Berbece? O intrebare la care dorim sa raspundem, din respect pentru cetatenii Romanei! In primul rand, pe Berbece l-a speriat faptul ca autoritatile publice locale, respectiv Consiliul Judetean Vrancea si Primaria Focsani, s-au opus derapajului institutional fara precedent al acestui reprezentant al Guvernului Romanei in teritoriu care comite abuzuri repetate, fara ca organele in drept sa se sesizeze pentru a putea fi tras la raspundere!Asa cum am aratat inca de zilele trecute, institutia prefectului Vrancea are doar calitatea de participant la festivitatile organizate cu ocazia sarbatoririi Zilei Unirii. Conform regulamentelor, Ministerul Afacerilor Interne organizeaza festivitati cu ocazia sarbatoririi urmatoarelor zile: Ziua veteranilor de razboi din Ministerul Afacerilor Interne, Ziua drapelului national, Ziua imnului national al Romaniei si Ziua NATO. Iata cum institutia prefectului Vrancea a indus in eroare populatia inca din data de 10 ianuarie 2020 cand a anuntat ca va 'organiza manifestari dedicate sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Romane'", au mai transmis cei doi."Mai trebuie spus si faptul ca prefectul Berbece arata si o lipsa totala de respect fata de Municipiul Focsani, Oras al Unirii. Suntem siderati ca nici reprezentatul Guvernului si nici consilierii lui nu cunosc istorie, si nici limitele bunei cuviinte fata de vranceni. Nu ii reprosam prefectului lipsa educatiei academice sau faptul ca a terminat facultatea la 41 ani, insa nu ii permitem acestuia sa vorbeasca despre Orasul Unirii ca despre un 'targusor' pe care l-ar fi dezvoltat liberalul Ion Bratianu. Daca domnia sa este atat de preocupat de istoria Bratienilor, ii recomandam sa se inscrie la concursul pentru pozitia de director al Muzeului Ion Bratianu, de la Florica, Arges", se mai arata in comunicat.Potrivit documentului, cei doi politicieni solicita Ministerului de Interne "sa demareze o cercetarea adiminsitrativa a inatului functionar public, Gheorghita Berbece care, prin documentele semnate si transmise in vederea organizarii a 161 ani de la Unirea Principatelor Romane, a indus in eroare autoritatile".De asemenea, Oprisan si Misaila cer institutiei prefectului sa prezinte documentul prin care solicita Garnizoanei Focsani participarea la "festivitatile organizate de Guvernul Romaniei, autoritatile publice sau alte institutii ale statului, cu ocazia Zilei Unirii".In plus, cei doi politicieni cer prefectului sa prezinte scuze pentru situatia creata.