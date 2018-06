Cum arata clipul video prin care PSD cheama oamenii la miting: Am tacut destul. Acum vom vorbi si noi!

Ziare.

Acesta este mesajul unui clip video postat de presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan. "Ne vedem sambata, 9 iunie, ora 20:00, in Piata Victoriei, Bucuresti!", a fost mesajul acestuia.Mesajele care ruleaza in clipul video sunt intercalate cu interceptari cu fostul procuror Mircea Negulescu sau cu declaratii facute de Traian Basescu si Klaus Iohannis.Mitingul anuntat de PSD va avea loc in 9 iunie de la ora 20:00, in Piata Victoriei, si va avea ca tema apararea democratiei si a statului de drept, a afirmat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, liderul partidului, Liviu Dragnea. Vezi cele mai bune glume despre mitingul organizat de PSD in Piata Victoriei