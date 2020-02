Democratia PSD: Oprisan, ales in unanimitate pe postul ocupat de 28 de ani. Nu au existat adversari

Ziare.

Marian Oprisan conduce filiala aceasta a PSD din 1992 si sustine ca a tot cerut aeroport si autostrada pentru Vrancea, insa nu a gasit intelegere la Guvern. In cei 28 de ani au fost si multe guverne PSD, dar degeaba. Cu toate acestea, tot el este ales sef de social-democratii locului."De 30 de ani ma rog de toate guvernele Romaniei, de stanga sau de dreapta, sa facem autostrada si aeroport. Pentru ca (...) fara autostrada si fara aeroport (...), nu vine nimeni sa dezvolte judetul Vrancea. Nu vine nimeni sa dezvolte Braila, Galati, Vaslui, Botosani.Noi, moldovenii, noi, Moldova, am ramas cu buza umflata de la 24 ianuarie 1859, cand ne-au pacalit sa le dam capitala tarii la Bucuresti. Atunci au facut mari promisiuni Moldovei. De atunci si pana acum, de 161 de ani, cei de la Bucuresti nu s-au mai tinut de cuvant niciodata fata de Moldova", a aruncat vina liderul PSD Vrancea, care este si presedintele Consiliului Judetean.Oprisan a vorbit si despre un program de dezvoltare a tarii pe termen lung, care sa devina obligatoriu pentru toate guvernele viitoare, indiferent de culoarea politica."Il rog pe presedintele tarii sa facem un program national de dezvoltare a Romaniei, pe termen lung, pe cel putin 30-50 de ani, sa stabilim care sunt politicile prioritare in fiecare domeniu de activitate, cadem toate partidele politice de acord asupra lor. Mergem la Parlament, adoptam o lege cu doua treimi, in asa fel incat sa devina obligatorie pentru toate guvernele tarii, indiferent ca sunt de stanga sau de dreapta", a spus Oprisan, amintind de Romania 2040 a lui Liviu Dragnea Liderul PSD Vrancea le-a transmis celor peste 400 de social-democrati vranceni prezenti la conferinta ca partidul trebuie "sa se intoarca la oameni"."Suntem cei mai buni pentru ca noi (PSD-n.red) stim sa facem lucruri, avem vocatie de constructori. Marea noastra greseala este ca n-am comunicat. (...) Noi va trebui, in organizatiile noastre, sa o luam din nou, de la catun, la sat, la comuna, la oras, la municipiu, sa ne intoarcem la oameni, in casele lor, sa vorbim cu ei si sa le explicam cine le vrea cu adevarat binele (...)Activismul nostru politic, incepand de astazi, trebuie sa se modifice. Trebuie sa ne intoarcem la ceea ce stim noi sa facem cel mai bine: sa vorbim cu oamenii", a mai spus Marian Oprisan.