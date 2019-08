Oprisan, despre eventuale agresiuni asupra protestatarilor pe 10 august: De ce credeti ca este exclus?

Ziare.

com

In timpul unei sedinte de consiliu, Oprisan a intrat intr-o disputa cu un consilier PNL pe baza unui proiect. Realitatea de Vrancea publica o inregistrare cu dialogul dintre cei doi.Cand a fost intrebat despre impactul bugetar al unor modificari dintr-un proiect de hotarare, seful CJ Vrancea a oferit un raspuns fara legatura cu acel document, sustine sursa citata."Si cei 70.000 de vranceni (plecati din judet in ultimii 25 de ani - n.red.) au tot probleme de handicap si asistati sociali daca am inteles bine interventia anterioara a unui consilier", a spus Oprisan. In acel moment, vicepresedintele CJ Ionel Cel-Mare (ALDE) i-a spus ca in sala este prezent la sedinta si Ovidiu Burdusa, un consilier PNL care locuieste in afara tarii.In discutia cu respectivul consilier, Oprisan i-a spus acestuia ca va avea ocazia sa comenteze pe 10 august in Piata Victoriei, nu in respectiva sedinta."Daca nu ne mai bateti o data", a fost raspunsul consilierului PNL."Dar ce credeti ca este exclus?", a continuat Oprisan, moment in care mai multi consilieri PSD si ALDE au izbucnit in ras.Amintim ca pe 10 august se implineste un an de la protestul in urma caruia mii de romani au simtit efectul gazelor lacrimogene, iar sute au ajuns din Piata Victoriei direct la spital. Astfel, in acest an, in Piata Victoriei, in alte orase din tara, dar si in diaspora romanii ies din nou in strada pentru a arata ca nu uita ceea ce s-a intamplat pe 10 august 2018.