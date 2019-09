Oprisan, intrebat daca el e in spatele averii trecute pe numele mamei sale: Mama mea sunt eu, da? Ca sa nu avem niciun fel de discutii

Declaratia de avere buclucasa

Sursa: Declaratia de avere din 5 iunie 2015

Oprisan se plimba cu masina mamei

Aceasta este declaratia pe care presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a dat-o jurnalistei Paula Herlo, de la emisiunea "Romania, te iubesc!". Herlo il intrebase pe politician cum de mama sa, Lucia Gherarde, a ajuns sa cumpere un teren in Bucuresti impreuna cu fostul primar al Constantei, Radu Mazare, si cu fostul presedinte al CJ Constanta, Nicusor Constantinescu.", explica Marian Oprisan.Discutia dintre Paula Herlo si Marian Oprisan a fost postata pe contul de Facebook al emisiunii "Romania, te iubesc!"."Sa tot fie 10-15 ani de cand Marian Oprisan explica lumii intregi ca mama e cea care detine averea familiei. Masinile de lux? Cadou de la mama! Domeniul impresionant? Evident, un dar de la doamna Lucia Gherarde. Altfel, pensionara.Aceeasi doamna apare si in declaratia de avere a lui Nicusor Constantinescu - fost presedinte al Consiliului Judetean Constanta, inchis in acest moment, alaturi de Radu Mazare, Elan Schwartzenberg si Sorin Strutinsky, drept coproprietara unui teren din Bucuresti.Paula Herlo s-a dus cu treaba la evenimentulSi, printre doua acorduri nostalgice, care amintesc de eroismul ostasilor cazuti in Primul Razboi Mondial, l-a intrebat pe Marian Oprisan care e legatura dintre mama domniei sale si cei pomeniti mai sus.PS: Apropo, povestea judetului Vrancea o vom spune, pe larg, in noul sezon Romania, te iubesc!", se arata in postarea de pe Facebook.Postarea emisiunii face trimitere la un bloc din cartierul Baneasa, care are 25 de aprtamente, si in care au proprietati Lucia Gherarde, Radu Mazare, Nicusor Constantinescu si milionarii Sorin Strutinsky si Elan Schwartzenberg.Numele Luciei Gherarde a aparut in mass-media dupa ce s-a dezvaluit ca pe numele ei se afla o impozanta proprietate situata la 25 de kilometri de Focsani, la marginea unei paduri.Imensa proprietate, in suprafata de cateva mii de metri patrati, este inconjurata de un gard de aproape trei metri si arata ca o fortareata. In anul 2002, baronul PSD a achizitionat pe numele mamei sale opt hectare de teren in Petresti, langa Focsani (Vrancea).In 2014, ea a donat fiului sau suma de 44.900 de lei din pensia de fost salariat la Fabrica de Confectii din Focsani.In urma cu doar cateva luni, Marian Oprisan se folosea tot de mama pentru a-si justifica averea. Surprins la volanul unei masini in valoare de peste 100.000 de euro, el declara ca masina apartine mamei sale care ii imprumuta autoturismul din cand in cand."Masina a fost cumparata de mama mea, ea este proprietarul. Mie mi-o mai da din cand in cand s-o conduc cate cinci minute. Daca sunteti interesati de mai multe detalii intrebati-o pe ea.Mama mea nu este functionar public ci persoana privata si nu vad care este problema", a declarat Marian Oprisan pentru Ziarul de Vrancea , adaugand ca si alte masini la volanul carora a fost surprins sunt tot ale mamei sale.