Oprisan spune ca Moldova nu are autostrada din cauza #Colectiv si e subdezolvata din cauza Rusiei

Ziare.

com

In discursul sau de vineri, Oprisan a inceput prin a-i ataca pe liberali, pe care i-a acuzat ca ar avea ca model propaganda nazista. "Imi asum aceasta responsabilitate, pentru ca am sa dau exemplul necesar", a sustinut liderul social-democrat, potrivit filmarii publicate de Realitatea de Vrancea "Goebbels (Joseph Goebbels, seful propagandei naziste, n.red.) spunea in felul urmator: 'repeta o minciuna de un milion de ori si va deveni adevar'. Asta face PNL in Romania. Asa i-au mintit pe cetatenii judetului Vrancea. Au repetat de un milion de ori minciuni la adresa PSD-ului. 'Hotii de la PSD!' Unde sunt hotii de la PSD? Unde sunt hotii de la PSD?Au repetat de un milion de ori ca judetul e subdezvoltat. O sa va dau cifrele sa vedeti adevarul despre judetul nostru. Singurul lucru de care nu putem sa ne tinem de cuvant, si imi este rusine din cauza asta, de 30 de ani ma rog de toate guvernele Romaniei, de stanga sau de dreapta, sa facem autostrada si aeroport", a spus Oprisan.El a continuat apoi sa prezinte ceea ce el crede ca sunt motivele pentru care acest lucru nu s-a intamplat, printre care "pacalirea" Moldovei de a ceda capitala tarii la Bucuresti, apropierea geografica fata de Rusia."Spuneti-le tuturor membrilor nostri, simpatizantilor nostri, tuturor cetatenilor judetului nostru: fara autostrada si aeroport, la 600 de km distanta in linie dreapta de Sevastopol, Rusia, nu vine sa dezvolte nimeni judetul Vrancea, nu vine nimeni sa dezvolte Braila, Galati, Vaslui, Botosani si asa mai departe.Noi, moldovenii, noi, Moldova, am ramas cu buza umflata de la 24 ianuarie 1859 cand ne-au pacalit sa le dam capitala tarii la Bucuresti. Atunci au facut mari promisiuni Moldovei. De atunci si pana acum, de 161 de ani, cei de la Bucuresti nu s-au mai tinut de cuvant niciodata fata de Moldova. Iar eu cred ca a venit momentul ca acest lucru sa se intample, sa spunem cu voce mai tare si sa rezolvam aceste lucruri", a continuat de pe scena Oprisan.El a indicat si faptul ca Guvernul Ponta a demisionat dupa incendiul de la Colectiv drept cauza a lipsei unei autostrazi. Inainte de a demisiona, Ponta a stat mai bine de 3 ani la Palatul Victoria si a suferit 4 remanieri majore. Totodata, dupa un an in care Guvernul a fost condus de Dacian Ciolos, PSD s-a intors la Palatul Victoria pentru alti 3 ani, in care a schimbat din proprie initiativa 3 premieri si peste 70 de ministri."E usor sa vorbesti si sa spui ca 'in orasul meu, care e pe granita de Vest a tarii, nu exista somaj'. Si la Focsani e sub media pe tara, ca sa nu avem niciun fel de discutie, dar acolo, in zona aia, in Transilvania, indiferent cat se vor supara unii pe mine, ma va critica presa, va spun cu toata responsabilitatea: fratilor, sunt 11 aeroporturi si intre timp se nasc 2 autostrazi.Cand in Focsani sau pe langa Focsani va trece autostrada si vom avea aeroport... Pentru ca prima data am incercat pe amplasamentul lui 1921 (unitate militara de la marginea orasului) fosta unitate de aviatie si, ce sa vezi? A venit Colectiv si a cazut guvernul. Cum cade guvernul, in Vrancea nu se mai intampla nimic. Ma refer cand cad guvernele PSD-ului.A venit Guvernul zero, al dlui Ciolos, care nici macar nu a fost in stare sa scrie si sa deschida programul 2014-2020, ani de zile am pierdut exercitiul financiar n-am tras niciun euro", a acuzat Oprisan, cu toate ca Guvernul Ciolos a stat in functie doar un an si doua luni.