Marian Oprisan: Va rog deschis sa dati amnistia si gratierea

"PSD trebuie sa faca dreptate pana la capat. Guvernul, Parlamentul trebuie sa duca la capat reforma Justitiei, pentru ca cetatenii sa fie convinsi ca li se va face dreptate, doamna Premier si domnule ministru al Justitiei. Va rog si va incurajez sa facem dreptate, sa va folositi de Constitutie si sa dati amnistia si gratierea in Romania anului 100", a declarat Marian Oprisan.Totodata, Oprisan a facut un apel catre serviciile secrete sa nu se implice in alegerile prezidentiale pentru ca in 2019 sa fie ales un presedinte roman "care isi iubeste tara si bun la suflet"."Fac apel catre SRI, SIE, institutiile de forta ale Romaniei, catre patriotii din aceste institutii, si va rog lasati ca Romania in 2019 sa aiba un presedinte roman care isi iubeste tara si e bun la suflet", a spus Marian Oprisan.Vicepresedintele PSD a spus si ca este nevoie de o strategie pe toate domeniile, lucru pe care presedintele Iohannis l-a ignorat atunci cand i l-a cerut. Aflati mai multe despre anunturile facute de liderii Puterii in materialul in care Ziare.com va relateaza, pe larg, ceea ce se intampla la sedinta Consiliului National al PSD.