Liderii locali cer masuri: Oamenii sunt inconstienti, dar si noi avem obligatia sa-i oprim. Luni va trimit adresa oficiala

"M-am uitat la televizor si m-am ingrozit. Oameni in valuri in locurile de agrement din Ilfov. Asta este inconstienta din partea lor! Dar si noi, ca autoritati, avem obligatia sa luam masuri si sa-i oprim.Asa ca rog toti primarii sa inchida toate locurile de agrement din judet. Toate! Luni va trimit si adresa oficiala in acest sens! Stiti cat e de important", a postat Petrache pe Facebook.Politicianul isi incehie postarea cu hashtagul #statiacasa.