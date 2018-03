Marian Petrache da in judecata Ministerul Fondurilor Europene: Judetul Ilfov va fi privat de 340 de milioane de euro

Ziare.

com

Petrache a mai spus, marti, ca Romania pierde foarte multe oportunitati din cauza unei capacitati administrative slabe."Eu astazi sau maine dau in judecata Ministerul Fondurilor Europene. Judetul Ilfov va fi privat de 340 de milioane de euro. Din 2014, cand am pregatit masterplanul pentru perioada 2014-2020, dupa opt revizii, nici acum nu am primit acceptul pentru depunerea documentatiei pentru accesarea fondurilor europene.Am vorbit cu doamna ministru (Rovana Plumb - n.red.), i-am explicat, nu poti sa lasi o comunitate din jurul Bucurestiului, sa o privezi de aceasta finantare, in conditiile in care bugetul Consiliului este undeva la 50 de milioane de euro, iar capacitatea lui investitionala este intre 10 si 15 milioane", a declarat Marian Petrache.El a adaugat ca incearca de sase ani sa preia un teren in administrarea Consiliului Judetean Ilfov si sustine ca Romania pierde foarte multe oportunitati din cauza capacitatii administrative slabe."Responsabilitatea autoritatilor publice este foarte mare, dar e si mai mare responsabilitatea Guvernului. (...) Din punctul meu de vedere, noi pierdem oportunitati pentru ca avem o capacitate administrativa foarte slaba. Regret ca spun asta, dar este foarte adevarat", a subliniat Petrache.Presedintele CJ Ilfov a criticat si faptul ca in Romania lucrurile s-au inrautatit din 2008 pana in prezent, enumerand lucrurile negative despre care se vorbea si in Strategia de Dezvoltare Durabila din 2008, precum declinul economic, sufocarea Capitalei, dezechilibrul dintre jumatatea vestica si cea estica a tarii."Cateodata stau si ma gandesc daca este facuta cu buna stiinta sau doar prostia impinge la astfel de actiuni. Adica sa nu ai o autostrada ca sa lege Transilvania de Moldova ai spune ca este un act cu premeditare de creare a unei situatii gen Catalonia", a spus Petrache.